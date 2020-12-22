韓國自然美女金泰希3年前嫁給小她2歲的Rain，兩人育有3歲及1歲多的愛女，一家四口生活幸福。最近Rain不只經營個人Youtube頻道，也常上節目罕見放閃，先前他邀朴軫永上節目，對方透露金泰希曾私下找朴軫永談話，稱讚老公太帥，令她沒安全感，還問朴軫永如何跟這麼優秀的老公生活，婚後完全成為Rain的迷妹。

金泰希、Rain7年前被八卦周刊曝光約會實況，兩人順勢認戀，Rain當兵退伍後，2017年初Rain以親筆信公開宣布將娶金泰希，兩人結婚之初十分低調，連婚前一個月上節目都不鬆口任何即將結婚的消息，結婚後上節目也避談老婆，被主持人姜鎬童虧「裝單身」，Rain則強調：「因為很珍惜、很愛護，所以才這樣」。

Rain上《我家的熊孩子》公開對金泰希示愛。（圖／中時資料照片）

今年Rain逐漸「解封」談家庭，先前他在個人Youtube頻道《Season B Season》請來好友權相佑度過一天，Rain大方透露每天跟老婆早晚都會親親，卻被權相佑吐槽：「親親不是隨時都該做的嗎？」使Rain笑到無話可說。最近Rain又在節目難得談當年交往秘辛，強調是他先主動追求金泰希，花了一年才讓她點頭交往。

近日，Rain上節目《我家的熊孩子》大展才藝，被來賓問：「愛情是否會有有效期限？」Rain不解反說：「為什麼會有有效期限？」間接對金泰熙放閃，讓人想到過去朴軫永說金泰熙現在眼中都是老公，完全是十足的Rain迷妹，讚：「世界上怎麼會有人這麼帥，這個人還是我老公」，眼裡只有Rain的優點，也因此似乎對幸福沒什麼安全感。

(中時新聞網)