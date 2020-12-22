美國含萊克多巴胺豬肉進口倒數，24日立法院將投票表決萊豬相關行政命令，黨團再度展開攻防。民進黨立委已達成共識，要「一致投票、堅守價值」，行政院長蘇貞昌今（22）日強調，每個法案在討論表決前，會有不同意見，但黨籍立委一定要團結一致，讓法案順利通過。

對於勉勵黨內同志，「萊豬案將會與同婚案一樣，歷史會證明決策沒有錯」一事，蘇貞昌今赴立法院接受備詢前受訪時表示，特別就整個情境做呼籲，昨開協調會的會議室，就是去年同婚法案要表決前開協調會，同一個會議室，所以比喻那個情境。

先前國民黨為杯葛行政院長蘇貞昌施政報告及備詢，在混亂中丟出豬內臟。（圖／資料照）

蘇貞昌表示，每一個法案在討論表決前，難免都會有各種不同意見，但是黨籍的立委，大家一定要腳步一致，一定要團結一致，讓法案順利通過，「當我們通過施行後，社會會看見，我們是站在正確的一方，社會會接，受我們都有整個一步一步，為國人、為整個台灣在做」。

立法院24日加開院會將表決處理含瘦肉精（萊克多巴胺）美國豬肉的行政命令等11案，民進黨團21日與行政院舉行行政立法協調會報，敲定24日萊豬表決時，黨籍立委要「一致投票、堅守價值」，約40位黨團成員出席。

此外，國民黨團也宣布，23日傍晚開始，在立法院濟南路側門舉辦「守護食安之夜」，24日會在院外架設大螢幕轉播表決實況，並逐一點名投下贊成票的萊豬立委。

(中時新聞網)