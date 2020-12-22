廣受好評的懸疑推理劇《檢法男女2》將於12月29日（二）起，於中天娛樂台39頻道首播，除了集結第一季主要演員鄭在詠、鄭柔美、吳萬石等原班人馬以外，《檢法男女2》也加入了魯敏宇、姜勝賢等優秀演員同台飆戲，延續檢察官與法醫的特殊題材，且第一季所留下的伏筆－吳萬尚事件，也將在《檢法男女2》中抽絲剝繭，解開謎團。

曾拿下韓國青龍電影獎影帝殊榮的演員鄭在詠在《檢法男女》第一季當中飾演具有完美主義的法醫白範，演技收放自如，是本劇靈魂要角，由於質疑吳萬尚是否真的已死，因此在第二季中持續調查，試圖找出線索，卻因此引發出更多事件而深陷危機之中。雖然在劇中性格挑剔又古怪，現實中的鄭在詠其實是冷面笑匠，他在出席《檢法男女2》記者會時，意外自曝說：「我之所以會出演《檢法男女2》，最重要的契機是，因為我很閒！我真的很閒！」讓人聽了啼笑皆非，也展現出與角色白範截然不同的搞笑性格。

鄭在詠飾演法醫白範，笑說自己接演續集是因為太閒。（圖/中天娛樂台提供）

而飾演女主角檢察官殷爍的女星鄭柔美，談及接演第二季的心情，她坦言：「說沒有壓力是騙人的」，不過自己將和角色一起成長，她笑說：「在第二季中，殷爍遇到案件，比起以前的衝動跟感性，反而會多聽一聽白範的話！」並表示將和演員鄭在詠飾演的白範、演員吳萬石飾演的都志翰檢察官在第二季中為大家揭開真相、實現正義！

吳萬石飾演正義檢察官都志翰，正義凜然的形象超有觀眾緣。（圖/中天娛樂台提供）

《檢法男女》第一季後期登場的都志翰檢察官由演員吳萬石飾演，戲份在第二季中相當吃重，將檢察官正氣凜然的形象詮釋得入木三分。吳萬石透露，拍攝第一季時，就很希望導演可以續拍第二季，好險如願成真，不過理由非常直接，他笑說：「這樣我才可以繼續演下去嘛！」吳萬石在《檢法男女2》也將以自身經驗引領著女主角殷爍成長，沉穩內斂的性格，意外吸粉，廣受劇迷喜愛！更多精彩內容，敬請鎖定中天娛樂台39頻道，12月29日（二）起，每週一至週五晚間10點播出《檢法男女》。

(中時新聞網)