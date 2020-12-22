昨(21日)有一名女網友在網路論壇「Dcard」爆料，2名疑似高中年紀的男學生，竟在家樂福賣場內「隨地撇尿、抽菸」，誇張行徑引起全網撻伐，網友怒轟「哪來的猴子？」，隨後網友也展開肉搜，包括兩名男高中生和錄影的女生都被起底。但是今天又有網友po出兩段疑似當事學生在家樂福粉絲專頁上道歉的兩段截圖，表示「我們真的玩過頭了，對於造成家樂福名譽受損，在此向工作人員及家樂福道歉。」

根據PO文網友表示，「以上這兩篇不認識的人士提供，他們兩個已經為他們做的事做出進一步說明，他們已經將自己做的事和自己錯在哪跟家樂福道歉了，請各位網友不要在繼續砲轟了，我知道大家看不慣這種事，但沒必要砲轟成這樣 可以針對他們罵就好不必要牽扯到人家父母，不管是詛咒人家父母死也好，詛咒他兩死也好，畢竟這樣你們也沒有比較高尚 希望大家可以不用再去議論了。」

不過這兩段道歉截圖，似乎並未引起網友的同情，大多數網友都認為這本來就是兩個小孩的事，不該波及父母，而且道歉本來就是應該的，做錯事也就是該罵，還質疑這篇po文是否來護航。

一名女網友昨（21）在《Dcard》上爆料，表示在社群平台IG上看到有幾名高中生在高雄家樂福鼎山店賣場內，公然就地對著貨架小便，甚至還坐在地板上抽菸，同夥更高調PO網炫耀，過程中還充斥彼此嘻笑的聲音。

原PO直呼「超級噁心怎麼會有這種人，我還不敢相信他是我國中隔壁班同學，本來以為只是作假動作，結果看到地板那灘我直接嘔吐。沒骨頭躺在地板還抽菸，真的想打斷他鼻樑耶！還在我家旁邊我常去的家樂福，這種人真的可以去吃屎了。」

文章曝光後，屁孩的誇張行徑驚呆全網，立刻引起公憤。網友隨即也起底這幾位沒公德心的屁孩社群帳號，怒轟「好噁」、「有事嗎屁孩」、「太扯了吧...」、「真沒公德，底層垃圾」、「家樂福告起來啦！」、「好生氣，到底哪來的猴子」、「我以為只有狗才會這樣」、「有夠中二，不知道在沾沾自喜什麼」。

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(中時新聞網)