國內今天新增3例新冠肺炎境外移入個案，加上近期傳出英國出現變種新冠病毒，倫敦20日緊急封城，世界各國也中斷英國航班，引發台灣民眾恐慌，衛福部長、疫情中心指揮官陳時中表示，台英往來管制加嚴，下午一點半記者會公布細節。

英國疫情爆發，甚至還被發現是變種的新冠肺炎，國民黨立委陳玉珍今天在立院質詢衛福部長陳時中，對於台灣跟英國之間的交通往來是否有評估？陳時中表示，疫情指揮中心還在評估中，不過大方向就是「加嚴」，下午一點半會對外說明。

陳玉珍指出，現在很多國家都跟英國暫時停止航班往來，台灣如何評估？陳時中表示，對於現在英國變種病毒是否增加傳染力，指揮中心都提高警覺，並搜集各國相關情報，目前決定「方向是加嚴」，細節中午一點半會在記者會上宣布，大半方向定下來了。

陳玉珍說，疫情期間往來的必要性也是減少，陳時中說「對」。陳玉珍說，暫時停止往來也是必要方向？陳時中回答，方向是要加嚴，可行性還要評估。

(中時 )