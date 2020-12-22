夫妻租整棟透天，房東卻帶朋友過夜，不但要借廚房，還問可否讓出唯一車位，超扯行徑讓許多網友看呆直呼，房客直接變成民宿管理員。（圖／翻攝自爆怨公社）

這款房東太夭壽！一名網友租了整棟透天厝，當初被告知三樓為儲藏室，因此房東便拿木板隔了起來，豈料房東夫妻竟狂往三樓跑，常常待一整天，讓原PO覺得超沒隱私，後來還變本加厲，讓朋友借住一晚，甚至還厚顏要求把唯一的車位讓出來，引發網友熱議，眾人一面倒直呼，這太扯了！直接變成「民宿管理員」。

一名網友昨晚在《爆怨公社》上分享，今年4月租下整棟透天厝，房屋共有三層樓，但二樓通往三樓的樓梯被木板隔起來，房東太太說是因為三樓放了很多雜物，所以當作儲藏室用，她與先生也不疑有他，便租下房子。

該網友無奈地說，租房後房東夫妻竟三天兩頭就往三樓跑，且一待就是一整天，偶爾房東在清晨五點多就單獨過來，直到傍晚六點才離開，讓她覺得很危險。若房東來，先生又剛好不在家，她便會開車出門，待在公園躺車上，不敢獨自一個人回家。

該網友指出，最扯的是房東夫妻還變本加厲，舉凡親戚朋友來訪，就帶著往三樓跑，一下要借廚房、一下又說朋友想參觀房子，讓原PO傻眼直呼「房子是你的沒錯，但你已經租給我了啊！」當初說好三樓是儲藏室，但今天又能借朋友睡，而房子的車位僅一個，竟還傳訊息說請讓出車位給朋友停，那她要停哪裡？

從兩人的對話截圖可見，房東傳訊息告知將有朋友借住三樓，原PO表明有人要住三樓會影響到他們的生活，且當初說好三樓為儲藏室，但房東和太太卻常常來，讓他們覺得一點隱私都沒有，壓力很大，房東卻只說朋友住得遠，然後道歉就想了事。

誇張行徑讓大批網友看呆，「 根本遇到詐騙集團」、「盡量都以line打字溝通留存對話紀錄，房東這行為不能接受」、「無法接受！個人隱私太重要，根本無法安心好好生活」、「慘變民宿管理員」、「根本和房東合租了好嗎」、「誇張，他們在三樓打屁聊天，水電費也是你們在付。」不少人也狂勸原PO搬走。

另也有網友指出，房屋既然已經租給你住了，那麼使用權就屬於你的，房東擅入就是私闖民宅，不用客氣，直接把一樓的門鎖換掉，等到要退租的時候再換回去即可。

(中時新聞網)