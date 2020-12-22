頭髮號稱三千煩惱絲，油頭、皮屑、落髮等問題困擾著許多人。頂著一頭亮麗黑髮讓人自信滿滿，其實頭皮上有著看不見的生態圈，讓生髮領域細胞分子生物學專家黃琇琴博士解答困擾著許多人的頭髮問題。

Q1：近期正夯的頭皮抗老化，指的是什麼？

黃琇琴博士說明，頭皮老化能簡單分為三個階段：第一階段的頭皮老化，是指頭皮開始容易受外界環境、溫濕度變化影響而變得敏感脆弱；第二階段則是油脂分泌不平衡、甚至容易有落髮問題。第三階段的老化則是指禿頭或是所有人最終都會面臨的白髮問題。

黃博士特別強調，白髮問題不能等到白髮蒼蒼時才有所反應，以黃種人而言，一般約在40歲時就會開始出現白髮，要防止未來越長越多，應該要提前使用乳鐵蛋白胜肽產品養護頭皮。

Q2：用抗白洗髮精洗髮就能讓白髮回到烏黑狀態？

黃琇琴博士表示，市售許多宣稱能黑髮的洗髮產品，事實上成分含有溫和染劑，在洗頭時慢慢將染色顏料慢慢染色在髮絲上。

而洗髮精因為使用到頭上搓洗後就會即刻洗掉，以清潔頭皮為主要功能，難以提供其他實質效果，因此若要讓毛囊生長出真正的健康黑髮，絕對很難單靠洗髮精來達成，必須靠頭皮相關的乳鐵蛋白胜肽產品，達到滋養毛囊的功能。

Q3：把白髮染黑，卻發現頭髮白得更快、也需要更頻繁染髮了，為什麼？

黃琇琴博士指出，染髮劑內通常會有兩劑，分別是讓毛鱗片打開的鹼劑，以及含有染料與雙氧水（H2O2）的染劑。

當毛鱗片打開時，小分子染料會進入頭髮皮質層，也就是黑色素所在的位置，由雙氧水作用後，小分子染料聚合成大分子，就不會再從皮質層內離開，這就是染髮後洗頭時也不會把染色洗掉的原因。

而雙氧水具有漂白作用，因此原來黑色的頭髮會被漂白，再把色料染上，頭髮就會上色。民眾以為髮根、髮絲染黑了，實際上如果沒有染劑上色，頭髮實際上是變白了。

大多數人在染髮後發現越來越多白髮，都會誤以為是自己老化所致，原本6個月染一次、4個月染一次、3個月染一次，乃至最後染髮間隔越來越短、頻率越來越高，其實是染髮劑所造成的。

Q4：家中有遺傳性禿頭，我沒救了嗎？

黃博士坦言，禿髮者有90%都屬於遺傳性禿髮。很多人會因此對於禿頭採取消極態度、聽天由命，覺得沒救了，不過其實還不到放棄的時候。

禿髮是因為毛囊進入休止期，因此毛髮停止生長。同樣具有遺傳性落髮基因的人當中，有些人是兩年就禿光，有些人是20、30年後才慢慢禿光，因此要做的是爭取時間，讓禿髮時間往後延長。

目前市面上多數產品都是讓進入休止期的毛囊重新回到成長期。提醒民眾，知道自己遺傳性禿髮時候，最好提早開始保養，才有機會延緩禿頭問題。

黃博士坦言，禿髮者有90%都屬於遺傳性禿髮，不過其實還不到放棄的時候。(圖/健康醫療網提供)

Q5：我有頭皮屑，用抗屑洗髮精洗頭，或是勤勞去角質，就能解決頭皮屑問題嗎？

黃博士表示，頭皮屑問題主要源自於生長在頭皮上的黴菌——馬拉色菌。這種黴菌是頭皮的常在菌，平常與頭皮生態保持平衡，可是一旦頭皮出問題，就會過度增生，其代謝物就會造成頭皮細胞的發炎反應，而讓角質過度增生、提早剝落，因此就成為片片白屑。市面上銷售的抗屑洗髮精主要就是以抑制馬拉色菌為主。

另外也有人好奇，既然是角質增生，是否多去角質就能減少頭皮屑問題？其實不斷地去角質會對頭皮造成傷害，角質不停脫落，頭皮也會越來越乾，因此兩種方法僅能治標，不能治本。

目前的研究趨勢，是希望找到治本方式，透過調理達到頭皮生態平衡，讓黴菌等微生物與頭皮和平共處，維持頭皮健康的狀態，避免產生頭皮屑問題。

若是想了解更多關於頭皮的資訊，可以進一步關注黃博士的著作《解碼頭皮胜肽力：超前掌握關鍵5%的不老源頭》。(編輯梁惠明)

生髮領域細胞分子生物學專家黃琇琴博士說，90%的頭皮問題，都出自你不夠了解他們。(影音來源/健康醫療網提供)

(中時新聞網)