中國人民銀行22日表示，為維護年末流動性平穩，開展人民幣（下同）1,300億元逆回購，其中1,200億元為14天期，100億元為7年期，中標利率分別維持2.35％和2.2％。

據此計算，單日淨投放增至1,200億元。

據路透統計，本周公開市場共有600億元逆回購到期，其中今日到期量為100億元。21日人行進行1,100億元逆回購，其中14天期品種為時隔近三個月重啟，操作量1,000億元，單日淨投放900億元。

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(工商 )

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