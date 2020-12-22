歲末年終 人行續向市場放水1,300億元 10:302020/12/22 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行22日表示，為維護年末流動性平穩，開展人民幣（下同）1,300億元逆回購，其中1,200億元為14天期，100億元為7年期，中標利率分別維持2.35％和2.2％。 據此計算，單日淨投放增至1,200億元。 據路透統計，本周公開市場共有600億元逆回購到期，其中今日到期量為100億元。21日人行進行1,100億元逆回購，其中14天期品種為時隔近三個月重啟，操作量1,000億元，單日淨投放900億元。 台灣第一檔 遠東新世紀發行可持續發展債券 內資保守 外資簇擁中小型股強漲 (工商 ) #逆回購 #天期 #單日 #淨投放 #人行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富時100期貨 波動上升 04:102020/12/22 證券．權證 11月外銷訂單 創10年最大增幅 04:102020/12/22 財經焦點 成長近四成 資訊通信、電子 接單大爆發 04:102020/12/22 財經要聞 中信主辦 遠東新可持續發展債掛牌 04:102020/12/22 金融．稅務 《期貨》三大期指皆墨 1月台指期開低56點 09:092020/12/22 財經 《傳產》商用不動產、土地交易紛創新高 2021牛市可期 07:442020/12/22 財經 《產業》年薪14個月＋千萬分紅 486團購員工樂 08:012020/12/22 財經 美股基金 連兩周淨流入居冠 04:102020/12/22 投資理財 12月LPR連八穩 陸貨幣政策不急轉彎 04:102020/12/22 全球財經 土銀主辦日盛國際租賃聯貸 簽約 04:102020/12/22 全球財經 1分鐘讀財經》傳產漲價類股新F4就位 大盤年底創高可期 08:152020/12/22 財經 財經熱門新聞 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 引入台積電文化？ 梁孟松在中芯3年作風 內部人這樣說 - 財經 8個月狂增7000人！ 緯創印度廠暴動原因 美媒爆內幕 - 財經 鐵礦開採大戰 剛果掰了澳商 卻給了它3張許可證 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。