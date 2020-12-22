美國商務部當地時間21日公布一批與俄羅斯軍方及中國解放軍有關連的企業名單，限制美國企業與這批公司貿易往來。名單共有103家企業，當中58家屬於中國企業，45家是俄羅斯企業。
名單中包括中國航空工業集團有限公司的七家附屬公司，以及俄羅斯對外情報局（SVR）。
這份名單並非最終定論，美國商務部表示，美國企業必須繼續進行自己的盡職調查，以幫助確定它們的買家是否被視為軍方終端用戶。商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，名單建立出新程序，協助出口商篩出客戶中的軍方終端用戶。
(工商 )
美國商務部當地時間21日公布一批與俄羅斯軍方及中國解放軍有關連的企業名單，限制美國企業與這批公司貿易往來。名單共有103家企業，當中58家屬於中國企業，45家是俄羅斯企業。
名單中包括中國航空工業集團有限公司的七家附屬公司，以及俄羅斯對外情報局（SVR）。
這份名單並非最終定論，美國商務部表示，美國企業必須繼續進行自己的盡職調查，以幫助確定它們的買家是否被視為軍方終端用戶。商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，名單建立出新程序，協助出口商篩出客戶中的軍方終端用戶。
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