健保署統計，去年補充保費繳最多個案是台北市70歲包租公，租金收入就達新台幣1.6億元，上繳310萬元補充保費；另一名20多歲年輕人靠租金年賺9895萬元，是前3名中最年輕個案。

衛生福利部中央健康保險署自公元2013年開徵全民健康保險補充保費，繳納者有雇主與一般保險對象，主要課徵股利所得、高額獎金、租金收入、兼職薪資所得、利息所得與執行業務收入，目前費率1.91%。

健保署最新統計，去年雇主負擔約257.88億元、一般保險對象貢獻217.23億元，後者包含股利所得95.38億元、高額獎金61.41億元、租金收入28.25億元、兼職薪資所得18.23億元、利息所得6.38億元與執行業務收入7.57億元。

健保署承保組科長馮嘉柔受訪時表示，景氣一直以來是影響補充保費收入重要因素，相較2018年，2019年股利所得增加近4億元最多，減少最多是利息所得，較2019年少收約2億元，主要是2018年公務人員存款利率調整，其他項目大多持平或略增。

去年6類補充保費單一繳納金額最高個案為5男1女，年齡落在20歲到80歲，大多集中在台北。

租金收入方面，台北信義區70歲包租公一年補充保費就繳310萬元，換算租金收入達1.6億元，這名個案已連5年居首位，5年來繳納補充保費超過1000萬元。

值得注意的是，去年租金收入第3名是台北大安區一名20多歲年輕人，一年繳交補充保費達189萬元，換算租金收入達9895萬元，是開徵補充保費以來，首度擠進繳費金額前3名最年輕個案。

高額獎金王為台中市北屯區50多歲男性，領取獎金達5811萬元，上繳111萬元補充保費；兼職薪資所得王是台北士林區80多歲男子，靠兼職大賺1.1億元，上繳補充保費228萬元。

執行業務收入方面由台北大安區60多歲男子居冠，靠專技工作年賺1.5億元，貢獻298萬元補充保費；股利所得王為台北中正區70多歲男性，股利所得達1.1億元，上繳226萬元補充保費。

利息所得冠軍是一名台北松山區女性，利息所得達5759萬元，共繳110萬元補充保費。（編輯：陳清芳）1091222

(中央社)