學弟郭世楷（中）盜用宏仁集團總裁王文洋兒子王銓勵的臉書信箱，遭北院依妨害電腦使用罪判拘15日確定。（本報資料照片）

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮的兒子王銓勵，被他讀美國學校的學弟郭世楷盜用臉書，竄改密碼及電子郵件，因而對郭提告。台北地院審理期間，因郭認罪，法官改為簡易程序，依妨害電腦使用罪判拘役15天，得易科罰金。經上訴，北院今駁回確定。

郭男從美國學校畢業後赴美讀書，與王銓勵非常要好，知道彼此臉書、電子郵件的帳號密碼，2017年9月間郭男連絡不到王，擔心他發生意外，因此登入王的帳號修改密碼，認為王發現後應該會主動與他聯絡；2019年1月間，郭男又以同樣手法更改王的臉書信箱、密碼、GMAIL及美國學校的郵件帳號密碼，王發現後決定提告。

法院審理期間，郭男表示部分被控罪名不是他做的，但願意全部認罪，這件事讓他感到非常挫折，當初只是想幫王爭取自己的自由，不想讓王身陷危險，結果卻挨告，讓他體到社會的黑暗。

民事部分，王銓勵另還對郭男求償1000萬元，目前仍在北院民庭審理中，預計23日開庭。

(中時新聞網)