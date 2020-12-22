大同(2371)在新經營團進駐後，陸續釋出產品面及經營面的新動態，顯示新經營團隊積極進行再造工程。在消息面利好下，公司股價自11月底開始仰攻向上，由19元一路走高至28.75元，短短不到一個月時間，股價上揚逾5成。

在籌碼面，外資從11月中就陸續減持大同，至昨日止，外資持股水位比已經降到21.73%。雖然外資不捧場，但內資散戶融資卻青睞不已，近5個交易日，融資增加第一名就是大同，投機氣氛升溫。

大同旗下大同永旭能源與泰國國家石油子公司簽訂股權出售及管理服務合約，大同公司總經理湯政仁與GRP1母公司GPSC CEO Worawat Pitayasiri皆親自出席並發表祝福演說。該案在德勤財顧的協助之下，經過一年多的努力順利完成，該交易將為集團挹注約新台幣15億元，待投資方完成來台投資申請程序後進行交割作業。

大同永旭能源將出售其全資子公司「勝陽能源」90%股權予GRP 1，同時並獲得該案20年管理服務合約。勝陽能源成立於民國104年9月，為大同第一個設立並完成出售的SPV公司(Special Purpose Vehicle, 特殊目的項目公司)，透過出售SPV股權方式提前收回資金、實現獲利，並將資金再投資於擴建太陽能電廠以擴展太陽能市場版圖，可達到滾動式成長的目標，而引進國際策略性投資人，則能與全球大型企業建立長期合作關係。勝陽能源目前得標容量約為55.77MWp，併網率超過98%，預計明年第二季底前全部併網發電。

(時報資訊)