盛群(6202)目前普遍性訂單需求能見度高，健康量測也因全球疫情再度升溫下，需求有機會持續延伸，另外，在TWS(無線藍芽耳機)部分，目前大陸有新客戶加入，加上原先客戶小米銷售不俗，均有利於支撐盛群營運動能，盛群今股價開高震盪走高，漲幅一度近2%。

盛群目前訂單能見度高，已經看到明年6月，多為普遍性需求，尤其在觸控類的MCU在手訂單已經有1億顆，預計本季將出貨4000萬顆，其餘6000萬顆會在明年出貨，整體來說，在產能排擠效應下，盛群第四季營運有機會優於第三季。

盛群今年因為疫情關係，健康量測相關出貨爆量，由於目前全球疫情再度拉警報，額(耳)溫槍需求也將延續到第四季、甚至明年，現階段預估明年額(耳)溫槍需求至少為今年的一半。

今年上半年TWS市況受到疫情衝擊，表現不如預期，盛群今年累計前9月TWS充電盒出貨約300萬顆，TWS觸控MCU則出750萬顆，法人表示，盛群有獲得大陸新訂單，據悉為紫米，看好觸控MCU本季、明年將繼續成長，且小米Air pro2銷售不俗，其有採用盛群32位元 MCU，預計本季會再拉升需求，甚至遞延到明年第一季。

晶圓產能恐持續緊張至少到明年上半年，目前聯電(2303)可確定提供盛群約9成產能，剩下的1成盛群則會尋求大陸廠商，面對上游晶圓喊漲，盛群尚未對廠商提高價格，只針對低毛利產品提升價格；另外，儘管8吋晶圓緊張，但尚未規畫移轉到12吋產能，目前12吋產品只有AI晶片，主要用在驗鈔機上，開發中的55奈米晶片也會用在12吋。

(時報資訊)