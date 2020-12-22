鋼價明年第一季漲勢確立，法人近期也持續買超鋼鐵股，中鋼(2002)以及旗下中鴻(2014)同受外資青睞，中鴻今早再度大漲逾8%，股價逾17元再創波段新高。

中鋼明年1月及第1季盤價續漲，中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。中鋼集團持續上攻，鋼鐵股吸引市場資金，個股絕大多數上漲。鋼價明年首季漲勢確立，預計至明年第二季都可持穩，外資連四天買超中鋼共44778張，外資連二天買超中鴻共19629張，加上市場資金集中鋼鐵股，今早再度全面大漲。中價位的新光鋼(2031)續創波段新高價，低價的高興昌(2008)、聚亨(2022)也強攻漲停。

國際鐵礦砂等原料價格飆漲，中鋼率先開出明年元月單月盤價全面大漲，熱軋每噸大漲1200元，熱浸鍍鋅漲1400元，季盤產品也漲1200~1500元；整體平均漲幅6.1%。

隨著中鋼續漲明年元月盤價，中鴻也跟漲，中鴻上周開出明年1月內銷熱冷軋鋼品每噸同步大漲1200元，鍍鋅每噸漲2500元；中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。並預期後續仍具補漲空間。

展望明年，中鴻表示，隨著新冠肺炎疫苗問市，加上美歐日將啟動經濟振興計畫，預期明年全球景氣及鋼鐵需求會比今年明顯回溫。目前原料鐵礦砂價格飆至7年最高，本次內外銷價適度調漲，後市預料仍有續漲的空間。

中鋼明年首度銷售暢旺，預估出貨挑戰310萬公噸，加上鋼價調升，獲利可望比本季更好。中鋼看好明年第一季景氣，並預期榮景可望延續至第二季。

(時報資訊)