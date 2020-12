響應金管會保險局今年6月30日開放保險公司可透過銷售旅遊商品網路平台,合作推廣旅遊相關保險,國泰金(2882)旗下國壽考量民眾便利性,率先與東南旅遊合作,運用Open API串接優化客戶投保體驗,民眾可以在東南旅遊網站上自主投保旅平險,創下業界先例。

國壽分析指出,自年初疫情爆發,由於台灣防疫有成與振興國旅計畫,民眾將出國旅費轉至國內旅遊,第3季國內旅遊投保件數相較去年同期暴增超過230%。國壽攜手積極數位轉型的東南旅遊合作「一站式旅遊服務」,運用API串接技術,讓民眾在完成旅遊行程訂購後,可直接投保旅平險,提升客戶旅遊體驗。

鑑於民眾對於國內旅遊保險意識抬頭,於東南旅遊網站推出特殊國內旅遊套裝投保專案,假如是3天2夜國內小旅遊,平均1日保費僅40元,可享最高300萬意外身故/失能保障、30萬傷害醫療保障。考量國際疫情尚未穩定,針對出國洽公商務客、外國留學生可選擇最長180旅遊天期、保額最高可享1200萬保障,在國外疫情蔓延下,攜手東南旅遊提供有出國需求的民眾可隨時隨地、全年無休的自主投保服務。

國泰金表示,集團致力數位轉型,不僅充分發揮What if We Could的精神,也致力於透過創新數位數據服務與異業結合、「Cathay as a Service 國泰即服務」的角度,2020年中率先推展服務生態圈,讓金融專業透過技術與數據,提供商業夥伴與終端消費者更友善便利的體驗。此次與東南旅遊合作不僅延伸國泰即服務的精神,日前也率先推出市面上第一個電商式投保平台「BeSafe享出門」,提供客戶全新的數位保險購買體驗。

(時報資訊)