台北市安心旅遊補助款核發進度緩慢，引發業者質疑中央刁難。交通部觀光局澄清，是因北市府委外辦理核銷單價高於其他縣市，補助筆數多於北市的屏東及高雄，400萬元行政費額度仍足以因應，已請各縣市進行整體評估，將視情況增撥仍有行政費需求縣市。

台北市旅館商業同業公會21日質疑中央違反比例原則，安心旅遊補助僅給400萬北市府行政費，導致審核人力不足，使安心旅遊補助款核發進度較緩慢，呼籲中央勿刁難、害地方背上延遲撥款黑鍋。

觀光局對此澄清，安心旅遊民眾反映熱烈，整體補助筆數較先前國旅補助高，但大部分縣市仍在觀光局核給的行政費額度內辦理核銷作業。就台北市反映行政費不足部分，先前已告知會視後續整體預算執行情形，倘有餘裕將再行評估核給。

觀光局說明，安心旅遊補助金額是依據旅客實際前往旅遊住宿縣市申請核予補助費，並非以旅館繳納稅高低為核定標準。此次國人旅遊較熱門前5名的花蓮、台東、宜蘭、台中市、高雄市，其安心旅遊補助金額就較其他縣市高，無關比例原則。

觀光局進一步說明，在獎助直轄市及縣市政府推動安心旅遊自由行旅客住宿優惠實施要點發布時，即已核定台北市得申請行政費最高為400萬元，如實際確有不足，會考量各縣市安心旅遊申請補助筆數再予評估核給。

觀光局表示，經向台北市政府瞭解，此次安心旅遊行政費用需求較高，是由於其委外辦理核銷單價較其他縣市高出許多，致其行政費用較其他縣市顯得不足。此次補助筆數較台北市多的屏東縣及高雄市，其400萬元行政費仍足以因應核銷所需。

觀光局指出，已就各縣市安心旅遊補助的執行情形及實際需求進行整體評估，將視預算情形增撥仍有行政費需求的縣市，亦已請台北市政府加速辦理其核銷撥款速度，並隨時掌握各縣市核銷進度，以避免旅館業者資金運用困境。

(時報資訊)