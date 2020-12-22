周一公布的數據顯示，歐元區12月消費者信心較11月上升了3.7個百分點。
歐盟執委會表示，歐元區消費者信心初值從11月的-17.6上升到12月的-13.9。而路透調查的讀數預測為-16.8。
在歐盟整體範圍內，消費者信心在12月上漲了3.4個百分點，來到-15.3。
歐元區消費者信心已經超過兩年都在負數範圍；特別是在3月第一波疫情爆發之初進一步惡化，但是今年夏天隨著重啟開放而讓該指數獲得改善，但在11月又因歐洲多國實施大封鎖而跌深。該指數的12月終值仍待觀察。
(時報資訊)
周一公布的數據顯示，歐元區12月消費者信心較11月上升了3.7個百分點。
歐盟執委會表示，歐元區消費者信心初值從11月的-17.6上升到12月的-13.9。而路透調查的讀數預測為-16.8。
在歐盟整體範圍內，消費者信心在12月上漲了3.4個百分點，來到-15.3。
歐元區消費者信心已經超過兩年都在負數範圍；特別是在3月第一波疫情爆發之初進一步惡化，但是今年夏天隨著重啟開放而讓該指數獲得改善，但在11月又因歐洲多國實施大封鎖而跌深。該指數的12月終值仍待觀察。
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