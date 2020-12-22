國際廢鋼原料價格飆漲，豐興(2015)本周鋼筋每公噸大漲逾千元，威致(2028)、海光(2038)，以及東和鋼鐵(2006)等鋼筋廠的報價也將再提高。隨著原料價格飆漲，預估至農曆年前鋼價易漲難跌，豐興股價站穩70元，東和鋼鐵股價突破40元，威致、海光又大漲。

國際廢鋼上周持續大漲，加上買氣續旺，豐興本周廢鋼、鋼筋連續第五周上漲且漲幅加大，本周廢鋼收購價大漲1000元，鋼筋每公噸大漲1200元，且型鋼基價也大漲1600元。

國際原料行情續大漲，12月以來累計大漲逾百美元；近期日本2H廢鋼報價每公噸上漲29美元至450美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲20美元至405美元/噸。

隨著原料價格攀高，豐興本周續開高盤，廢鋼、鋼筋連續第五周上漲且每噸漲幅從千元起跳。廢鋼收購價漲1000元至每公噸10300元。鋼筋漲1000元至每噸1.84萬元。型鋼產品也上漲1600元，基價上升至2萬2900元。

目前國際廢鋼原料價格飆漲，加上春節前為國內營建及公共工程趕工時期，預計需求續旺，將支撐鋼價穩在高檔。

今年隨著台商回流建廠、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋需求強勁。威致、海光前三季獲利均比去年同期明顯成長，豐興第四季獲利加速，東鋼挾著H型鋼大漲，獲利亮麗。電爐廠可說是今年鋼廠最大贏家。

展望明年，台商回流建廠、公共工程等營建需求仍不看淡，廠商營運仍可望維持高檔。

威致前三季每股淨利1.01元，優於去年同期的0.55元。海光前三季每股淨利0.52元，較去年同期由虧轉盈。東和鋼鐵前三季每股淨利1.97元，優於去年同期的1.1元。

豐興前三季每股淨利3.29元，優於去年同期的2.55元。第四季價量齊揚激勵，豐興前11月稅前獲利28.77億元、年增37.45%，每股稅前盈餘約4.95元。

(時報資訊)