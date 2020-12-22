醫師蘇偉碩發表萊劑對人體有害言論，遭衛福部告發違反食安法，衛福部長陳時中昨表示，提告目的最主要能以正視聽，錯誤訊息不要傳播，「如果可以就不提告」；不過，食安法屬於公訴罪恐不能撤告，陳時中今天赴立法院備詢前受訪表示，如果不能撤告，會就相關事實跟檢調說明清楚。

長期主張萊劑有毒的蘇偉碩，近期因多次發表反萊豬言論，像是「萊劑比搖頭丸毒250倍」、「空氣中可檢出萊劑」等，即便蘇偉碩事後坦承數據引用錯誤，改口萊劑比搖頭丸毒0.25倍，衛福部仍提告涉嫌違反食安法。

對於誰決定要對蘇偉碩提告，陳時中昨在立院備詢坦言，是他決定要告發蘇偉碩，陳時中今重申，食衛署報文上來，他簽准的，事前沒有跟行政院長蘇貞昌討論過。

媒體追問，為什麼告發蘇偉碩，卻不告發曾指控店家使用萊牛的前行政院發言人丁怡銘，陳時中未回應，轉身進入議場等待備詢。

另外，英國近期出現變種新型冠狀病毒，各國陸續對英國祭出禁航封鎖，台灣是否跟進及應變措施，陳時中說，今天中午1時30分指揮中心會舉辦記者會說明。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )