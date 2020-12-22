前紅雀隊牛棚主力之一、右投手布瑞比亞（John Brebbia）在今年6月初接受手肘韌帶置換手術（TJ手術），除了錯過今年賽季，加上養傷、復健至少需要1年，明年即使能重回賽場，也可能錯過賽季的前幾個月，因此球季結束後被釋出。惟據《ESPN》報導，舊金山巨人隊已經用1年80萬美元的價碼簽下布瑞比亞，明年他將轉戰西岸。

30歲的布瑞比亞去年在紅雀隊出賽66場，投72.1局，戰績3勝4敗12中繼、自責分率3.59，送出87次三振，只有27次四壞球，控球能力絕佳。巨人隊可能是看上這一點，而且只花費80萬美元，薪資負擔不大，值得簽下來備用。

布瑞比亞大聯盟生涯3個球季都待在紅雀隊，總共出賽161場，戰績6勝7敗22中繼2救援、自責分率3.14，投出198次三振，只有58次四壞球，三振／四壞比達到3.7，表現優異。且每局被上壘率（WHIP）也只有1.10，如果能夠完全恢復健康，仍會是牛棚要角，而且價廉物美。

(中時 )