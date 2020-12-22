英飛淩科技（Infineon）推出全新 EiceDRIVER 2EDL8 閘極驅動 IC 產品系列，以滿足行動網路基礎設備之 DC-DC 電信磚的成長需求。這些雙通道的接面隔離式閘極驅動 IC 能為隔離式 DC-DC 降壓轉換器/電信磚提供高功率密度、高效率和耐用度，助力打造 5G 和 LTE 電信基礎設備的大型基地台。

新款 2EDL8 系列包含四個版本，分為兩種不同的上拉電流和兩種不同的輸入配置。3A（安培） 版本適合用於改裝設計，領先業界的 4A（安培） 版本則適用於降低 MOSFET 切換耗損。

2EDL802x 的雙通道可分別獨立運作，是一次側對角驅動全橋及二次側同步整流級用於降低續流(freewheeling)損耗的理想選擇。2EDL812x 採用差分輸入結構，並內建貫穿（shoot-through）保護，是 DC-DC 磚式轉換器非對角驅動一次側半橋級的完美選擇。

2EDL8 具備整合式 120V 靴帶式二極體和精準的通道對通道傳播延遲匹配 (典型值 ± 2 ns)。此系列所有產品皆採用符合業界標準的 PG-VDSON-8 無導線封裝和針腳輸出。

(工商 )