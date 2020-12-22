台中有三多-茶多、餅多、火鍋多！HUN混餐飲集團看好台中火鍋市場的開發潛力，12月底在水湳經貿園區中清路二段熱鬧的商圈，打造「暖然」火鍋品牌全台首家分店，走個人鍋物路線，搶進台中一級火鍋市場。

HUN混餐飲集團執行長陳詠翔表示，暖然火鍋讓客人可以先品嘗各式湯底再決定，還把粥品加入選擇，訂價也走中價位，期望在台中火鍋市場作出產品區隔。

6年前從台中發跡的HUN混餐飲集團，加速展店腳步，旗下「JAI宅」餐廳今年10月砸重金在中清路二段開出台中第二家分店，正式插旗水湳經貿園區餐飲市場；「JAI宅」被網友封為一中商圈最美的義式餐廳，也是網美IG打卡熱點。

深受年輕族群青睞的「JAI宅」，目前全台有4家分店。陳詠翔表示，要用人氣餐點「招牌橘醬爆炸蛤蜊義大利麵」等義式美食，全力拓展北台中消費客層。

「JAI宅」中清店位於2樓，1樓於12月底開設該集團第3個餐飲品牌「暖然」火鍋。兩家品牌聚集在同一棟建築物、兩家分店合計砸下2000萬重金打造！

「JAI宅」是「Hun混」於2017年創設的餐飲品牌，浮誇的森林系風格，從試營運就超受歡迎，最大特色就是利用綠色植物將空間區隔成用餐區，就像在叢林裏面吃飯一樣，深受網美喜愛。

HUN混餐飲集團(尊鴻餐飲企業)目前旗下有3個餐飲品牌「HUN混」、「JAI宅」與最新的「暖然火鍋」，共7間餐廳。包含HUN混、HUN貳、JAI宅台中一中店、中清店、台北西門店及新竹巨城店，2020年營收預估可達2億元；隨著火鍋新品牌「暖然」年底開出，2021年營收目標挑戰3億元。

陳詠翔表示，暖然火鍋特色在於，湯底一定用豬大骨自行熬製，且每一份火鍋上桌前，鍋子都經過爆香，而且一般火鍋店僅提供烏龍麵或飯搭配，暖然則還提供用蘿蔔、排骨等熬煮的粥品，讓客人「圓滿於胃、暖然於心，帶一個溫暖的心回家」，而且店裡用布幔隔間，決定湯頭時，客人可以用小紙杯先試喝體驗再決定，也更為人性化。

(工商 )