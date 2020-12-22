國民黨立委陳玉珍今天在立院質詢行政院長蘇貞昌，目前全台營養午餐可溯源比率平均僅六成一，連江縣、澎湖縣、金門縣，甚至不到三成，這樣政院一直說萊豬要源頭管理，真的做得到嗎？蘇貞昌表示，將來一定是百分之百使用國產食材。

陳玉珍質疑，政府說萊豬進口要源頭管理、掌握流向，然而農委會的資料卻顯示，全台營養午餐可溯源比率平均僅六成一，連江縣、澎湖縣、金門縣，甚至不到三成，全台營養午餐可溯源比例普遍都不高，這要怎麼做到源頭管理？

蘇貞昌表示，今天農委會沒有出席，因此相關資料內容他不了解，不過，已經要求全國團膳營養午餐，所有學校都要用本國食材，教育部已經要完成了，「可以達到百分之百。」

陳玉珍質疑，但是溯源比例就是這麼低，要怎麼做？蘇貞昌說，現在就是提高補助，修改契約，教育部都簽了，未來契約都簽過後，將來一定是百分百使用本國食材，政府都會要求。

(中時 )