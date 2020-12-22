台南市土城正統鹿耳門聖母廟「鹿耳門牌樓」落成，現場冠蓋雲集。（洪榮志攝）

斥資上億元的台灣宗教新地標鹿耳門牌樓22日落成，不僅蔡英文總統親臨台南市土城正統鹿耳門聖母廟剪綵外，桃園市長鄭文燦、前新北市長朱立倫等藍綠下屆總統大熱門也都到場祝賀，現場冠蓋雲集，熱鬧非凡。

上午出席鹿耳門牌樓落成典禮的政治人物，還有交通部長林佳龍、內政部次長陳宗彥、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚、立委陳亭妃、羅致政、吳琪銘及台南市議長郭信良等人。

蔡英文致詞表示， 今天是是正統鹿耳門聖母廟安座39周年暨鹿耳門牌樓落成的大日子，她除了來祈福，也來一起熱鬧參與地方的大事。這個牌樓不僅代表廟方新的形象，也希望變成台灣的熱門景點、成為台南觀光新地標，因此今天交通部長林佳龍也來到這裡，並保證這裡會成為觀光勝地景點。

蔡英文還說，今天看到新牌樓，很漂亮、很氣派，她有信心會有很多台灣及國際的觀光客前來拜拜、遊玩，感受台灣具代表性的宗教廟宇文化。300年來聖母廟是重要地方信仰中心，保佑地方鄉親，也保佑辛苦的跑船人，聖母廟經過3次重建，越建越大，因為媽祖有靈得到大家的團結、貢獻。

不過，媽祖有保佑，我們也是要打拚，台灣能夠一次又一次度過挑戰，是因為我們很團結。像這次遇到疫情，台灣能守住、經濟表現也很好，是因為我們團結把防疫做好、把經濟做好。

蔡英文強調，說到經濟，3倍券可以用到年底，拜託大家手中如果還有3倍券，趕快去用完，最好來台南玩，最後也要提醒，疫情還沒過去，防疫要繼續做，出入公眾場所，請記得戴口罩、勤洗手，保護自己也保護別人。

土城正統鹿耳門聖母廟表示，鹿耳門牌樓歷時1年8個月完工，氣勢雄偉壯觀，全長60公尺、高度19公尺，約6樓高，共5大門。建築本體、雕工、色彩，完全參照古代王朝盛世皇宮麗緻風格建造。全座採用15個貨櫃的大理石材、1萬5000才木材結網做為主建材，造價逾新台幣1億元以上。廟方認為，牌樓藝術價值及代表性，媲美世界聞名的法國凱旋門、中國天安門，是世界廟宇牌樓中最高大建築，儼然成為台灣宗教建築的新地標。

聖母廟主委王明義表示，正統鹿耳門聖母廟採北方式宮廷建築，在廟體第3次重建的40餘年期間，應承媽祖降駕指示，建造「鹿耳門牌樓」，使聖母廟廟體更完整，並擔任起台灣守護者的重責大任，庇佑代代出能人。

王明義還說，2018年歲末由該廟前董事會董事長吳進家提議興建牌樓，獲得名譽主委鄭深池出資大力支持後，邀請知名廟宇建築師謝金城、雕刻大師陳奎光及南俊工程侯福安，聯手打造全世界最大廟宇牌樓，彰顯聖母廟莊嚴神聖的宗教地位。

蔡英文總統親臨土城正統鹿耳門聖母廟祝賀。（洪榮志攝）

斥資上億元興建的鹿耳門牌樓氣勢雄偉壯觀。（洪榮志攝）

(中時 )