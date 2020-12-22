醫師蘇偉碩因多次發表反萊豬言論，遭政府「查水表」，衛福部依違反《食安法》告發。面對國民黨立委蔣萬安不斷追問是誰提告的，衛福部長陳時中昨（21）日鬆口說出「應該是我」，說法模稜兩可引來批評，今他再被問到此事，坦承是他簽准提告。

昨蔣萬安質詢時表示，告發蘇偉碩究竟是誰決定的？陳時中先回覆，是食藥署提出相關建議，接著結巴幾句後，脫口說出「應該是我」，強調沒有要製造寒蟬效應，僅更正錯誤訊息，「我們不得已才這樣做的」。

今陳時中赴立院備詢前接受訪問時，被問到此事，他表示食藥署報文上來，由他簽准，事前並未跟行政院長蘇貞昌討論。

此外，陳時中表示，若蘇偉碩願意更正，不排除撤告，但多名司法實務人士指出，《食安法》46之1條屬公訴罪，不是陳時中說了算。

法務部長蔡清祥今受訪時提到，依規定如果屬於告訴乃論，告訴人可以撤告，但若非告訴乃論案件，檢察官受理後會依法處理。對此，陳時中說，那就把相關事實講清楚。

(中時新聞網)