全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）宣布其主動降噪（ANC）晶片技術獲Nuheara採用於其最新推出，號稱全世界最先進的助聽耳機IQQss2 MAX產品中，以提供個性化的降噪功能。

Nuheara耳機的獨特魅力在於，它們將出色的播放音質與個性化的增強聽覺功能相結合，可協助改善輕度聽覺障礙者的聽力。網上零售價為379歐元，為尚未準備好使用助聽器又希望擁有傳統耳機同樣音樂聆聽享受的消費者提供一個最佳選擇。

ams音訊感測部門主管Christian Feierl表示，Nuheara為智慧型助聽設備開創了先河，可提高那些以往被忽視的消費者族群的聽覺體驗。對於這種類型的產品，ams的寬頻ANC是一項不可或缺的功能，讓耳機能夠阻絕周圍環境的聲音干擾。

IQbuds2 MAX在全球贏得了廣泛好評，其中包括2020年TIME 100最佳發明，並在2020年贏得了三項CES創新獎。Nuheara的EAR ID個性化系統讓許多評測專家印象深刻。這可協助用戶檢查每個耳朵中的聽力閾值，並根據自己的聽力特點進行校準。

此外，出色的聲音重現和聽覺強化表現也同樣獲得評測專家高度肯定，而這則是由ams的ANC晶片技術所達成的聲音衰減效果所造就（通常在很寬的頻率範圍內超過30dB）。ams的ANC提供近乎無聲的聲音背景，Nuheara的IQbuds2 MAX因而可以投射用戶選擇的聲音類型，實現聽到想聽到的聲音的承諾。

根據ams最近進行的「舒適智慧高效能耳機調查」發現，除了效能、舒適和防脫落之外，數位ANC（主動降噪）是耳機製造商的主要競爭功能之一。

Nuheara的共同創辦人暨CMO David Cannington表示，ams的ANC技術是IQbuds2 MAX提供的聽力增強功能的核心。這其中部分歸功於ams ANC晶片提供的衰減功能，但ams音訊專家為他們設計工程團隊在調校和設計所提供的出色支援也至關重要。

(工商 )