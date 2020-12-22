50歲蔡姓駕駛黑色轎車21日深夜11時許行經北上30.6公里，撞上處理車禍的拖吊車，蔡男所駕的黑車車頭幾乎全爛，手部骨折一度受困車內，所幸後續經送醫後並無生命危險。國道警方對蔡男實施酒測，蔡男酒測值為0，後續將進一步了解事發經過。

據了解，國道1號中山高北上30.6公里處，21日深夜10時許，發生未釀傷亡的聯結車與2部轎車的追撞事故，該車禍占用內線、中內車道，國道拖吊車前往現場協助車禍事故排除，抵達現場後停在中內車道警戒。

未料，50歲蔡姓男子深夜11時許駕車行經車禍事故地點時，行駛在內側車道，疑似未注意到車前動態，直接撞飛交通錐、在追撞停在內側警戒的拖吊車車尾，強大撞擊力導致黑車車頭幾乎全爛，駕駛也一度受困在車內動彈不得。

消防局獲報後，立即派員趕赴現場，利用器具協助蔡男脫困，發現他手部骨折，急忙替他進行包紮固定，並送往醫院救治，所幸並無生命危險，現場4線車道全面封閉，警方事後對蔡男實施酒測，酒測值為0，確切車禍事故原因，仍待警方釐清。

國道警呼籲，開車應隨時注意車前動態，以免遇到狀況應變不及。另外提醒駕駛深夜車速快，現場屬於比較危險的環境，駕駛人可以選擇先移動到路肩或直接到國道各分隊報案，警方受理後，會製作雙方筆錄，並對車損進行拍攝採證，事故一樣會成案，保險公司可以來查詢，一樣會理賠。

(中時 )