AIT籲勿政治化萊豬 江啟臣：民生議題非政黨政治能操作 11:072020/12/22 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江啟臣。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對AIT在臉書發文，美國食品很安全，不應該政治化，不要政治操作。國民黨主席江啟臣上午受訪說，尊重AIT說法，也希望美方能了解、尊重台灣人民的立場及捍衛健康的態度，萊豬的問題本來就不是政治議題，而是健康及民生議題，民眾對自己健康的在乎及關心，不是政黨政治能操作的。 衛福部擬撤告蘇偉碩遭法務部打臉 江啟臣諷：可看出考量的是政治 食安造謠公訴罪 陳時中不能撤告 (中時 ) #AIT #萊豬 #江啟臣 #民生議題 #政黨政治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚公投反核食 國民黨首辦餐會募款 04:102020/12/22 焦點要聞 社論／蘇偉碩的堅持 蔡英文的變節 04:102020/12/22 時論廣場 蘇偉碩更正說法 蘇貞昌：政府不是一定要追究 09:582020/12/22 政治 中捷停駛 藍綠議員磨刀霍霍 04:102020/12/22 地方新聞 12／24萊豬大戰 港媒警告：這一役決定國民黨2024生死 09:132020/12/22 政治 民進黨的萊豬價值 04:102020/12/22 論壇廣場 綠委壓力大 萊豬由黨概括承受 04:102020/12/22 焦點要聞 熱門立院話題TOP20 罷韓排第7 第1名毫無疑問是它 08:562020/12/22 政治 短評／罷免王浩宇 04:102020/12/22 時論廣場 比查水表更可怕的事 04:102020/12/22 時論廣場 全科會登場 張忠謀直說好 04:102020/12/22 財經要聞 政治熱門新聞 高雄市長最新民調出爐 在地人反應曝光 - 政治 蘇醫師出這一招殺手鐧 媒體人斷言：陳時中慘了 - 政治 沈富雄曝衛福部追殺蘇醫師理由 王世堅忍不住嗆一句 - 政治 蔡政府為何強推萊豬 學者爆民進黨最大王牌 - 政治 真的欠罷免！王浩宇臉書造謠遭抓包 網怒轟：惡劣至極 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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