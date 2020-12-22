針對AIT在臉書發文，美國食品很安全，不應該政治化，不要政治操作。國民黨主席江啟臣上午受訪說，尊重AIT說法，也希望美方能了解、尊重台灣人民的立場及捍衛健康的態度，萊豬的問題本來就不是政治議題，而是健康及民生議題，民眾對自己健康的在乎及關心，不是政黨政治能操作的。

(中時 )