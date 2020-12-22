道奇捕手威爾史密斯(左)、勇士投手威爾史密斯(右)今年在國聯冠軍賽正面對決。（美聯社資料照）

大聯盟今年的季後賽，球迷不斷聽到威爾史密斯(Will Smith)這個名字，勇士有一個中繼投手威爾史密斯，道奇也有一個捕手威爾史密斯。結果道奇苦戰擊退勇士，其中一個威爾史密斯拿下世界大賽冠軍，有名的黑人影星威爾史密斯終於也站出來跟威爾史密斯「面對面」。

透過「威爾在家」的節目視訊，影星威爾史密斯表示：「世界上有很多個威爾史密斯，不過其中一位讓我們感到驕傲，他今年帶回了世界大賽冠軍戒！」

大聯盟目前有兩位威爾史密斯，道奇這位出生於1995年3月，2019年登上大聯盟。勇士的威爾史密斯則是在2012年就出道的前輩。今年季後賽兩人狹路相逢，國聯冠軍戰G5，道奇威爾史密斯在勇士威爾史密斯手中轟出逆轉的3分炮，成為頗具話題的鏡頭。

影星威爾史密斯還跟球迷玩起問答小遊戲，其中包含「哪一個威爾出生於1995年？」「如果殭屍出現了，你們希望哪個威爾來拯救？」結果小球迷答反了，他們以為影星威爾史密斯才25歲，而且沒看過電影《我是傳奇》(威爾史密斯對抗殭屍的電影)。

(中時新聞網)