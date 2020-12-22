LINE今（22）公布年度貼圖排行榜，在貼圖的部分，除了官方貼圖、原創貼圖年度排名外，也公開今年剛上市的特效貼圖排行榜。觀察整體成績，備受喜愛的「好想兔」、「白爛貓」、「豆卡頻道」和「貓貓蟲-咖波」等都榜上有名。在原創貼圖的部分，前十名中就有三位名人堂得主。近年貼圖成為展現風格的工具，從貼圖也可看到流行語的轉變，從第一季廣泛被使用的「我就爛」，到第二季流行的「像極了愛情」、第三季的「咩噗」跟第四季的「氣在來」，明顯可看出創作者和用戶用貼圖跟上潮流的趨勢。

「好想兔」再度蟬聯官方貼圖冠軍 可愛動物角色佔據前五名

官方貼圖的排行前五名出爐！這次前五名清一色都是可愛毛絨動物，依序為用戶熟悉的「好想兔」、「BROWN & FRIENDS」、「白爛貓」、「豆卡頻道」與「貓貓蟲-咖波」，今年中推出的全新類型「特效貼圖」前五名正巧是這五個角色入榜，可見用戶對於官方貼圖喜好一致，都是以有趣可愛且實用的作品為主。

特效貼圖佔據全螢幕 開放原創貼圖創作者加入

特效貼圖前五名作品正巧與年度官方貼圖重疊，順序上第一名同樣是「好想兔」奪得榜首，緊接著「豆卡頻道」萌萌系犬類，第三名則是「白爛貓」。特效貼圖全版效果吸睛，引起市場熱烈討論，為了讓更多創作者投入參與，原創市集已正式開放特效貼圖的申請，期待更多創作者投入製作。近期全新的原創特效貼圖已陸續上架，用戶在年末佳節可用特效貼圖關心親友誠意滿滿。

原創貼圖風格差異大 可愛、搞怪都上榜

原創貼圖的部分風格多元，各種類型角色紛紛上榜，「白爛貓」耍白爛功力十足，穩坐冠軍寶座；可愛又淘氣的小女孩如「晴天P莉」、「小圓帽」名列前茅，擁有廣大粉絲喜愛；圓圓QQ可愛溫暖的風格長年擄獲粉絲的心，其中「野生喵喵怪」以出圖快速、精準抓到許多年輕用戶的角色情境衝到前三名。而「貓貓蟲-咖波」跟可愛小企鵝「PP mini小小企鵝」在畫工上精巧細膩也獲得關注。另外，名人堂得主「好想兔」與「塔仔不正經」也是維持高人氣榜上有名。

已風行多年的「搞笑/醜怪風格」今年也持續延燒，Kuso小朋友耍賴任性的「小朋友有事嗎」穩坐第四名，值得關注的是第八名的「變種吉娃娃」推出貼圖一年多即上榜，成為年輕族群最愛用的貼圖。

貼圖新人出圖速度快 緊抓時事流行語

由今年崛起的前三名新人作品可看到貼圖創作的趨勢，其中「野生喵喵怪」的創作者「胸毛公寓」與「變種吉娃娃」都是在2019年才加入貼圖創作行列，第一名的「胸毛公寓」在今年7、8月連兩月獲得MVP第一名，而第二名的「變種吉娃娃」今年11月也獲得MVP第一名。這兩位創作者都以出圖快速、及時抓住時事特性深獲年輕族群喜愛。新人榜第三名的「無所事事小海豹」，則是以慵懶擺爛風格在今年晉級名人堂。

醜怪類深獲年輕族群青睞 男女喜好大不同

觀察新人的作品發現醜怪類持續獲得喜愛，而醜怪類又有不同等級跟類型，從男女喜愛的醜怪類別來看，同樣獲得男女喜愛的「變種吉娃娃之超大89」，以嗆味十足的嘲諷風格上榜。

女生的最愛醜怪冠軍是「某人日常-巨大！襲來！」，醜中帶個性的「某人」用各種雞毛蒜皮瑣碎事，滿足女生嘰嘰喳喳跟朋友話家常需求。女生愛用的醜怪第三名「醜白兔-第四醜-與美白兔情侶篇」，雖然不是一般認知的長耳溫馴兔兔形象，但仍保有可愛呆萌的色彩。男生最愛用的醜怪類，由變種吉娃娃奪冠，緊接著是嗆人但不失禮貌的「塔仔不正經 好動啪」，第三名則是簡單線條但把情緒抓到恰到好處的「白色的玩意拾捌世代」。

流行趨勢從主題看出端倪 除展現溫暖風格還可集正氣

除了貼圖，妝點個人LINE版面的「主題」也有有趣發現。主題購買以年輕族群為主，原創主題「氣在來」以新人之姿擠身冠軍，搭襯流行語帶動話題，又能鼓勵自己正氣、福氣一直來。緊接著上榜的主題都是可愛風格，包含「白爛貓」、「豆卡頻道」、「小酪梨與魚」與「Piske & Usagi」。

用貼圖溫習全年流行語 貼圖反映流行語趨勢

在貼圖使用上也發現流行語使用的脈絡，流行用語在創作者的巧妙創意設計下被廣泛使用，在年初常見的「我就爛」、「修但幾勒」跟「是在哈囉」呼應時下話題。四月開始街頭巷尾看到的「像極了愛情」、「撿到槍」跟「奇怪的知識增加了！」也多被用在貼圖創作上。七月後則陸續出現「買啦！哪次不買！」勸敗圖，還有隨著懷舊鄉土劇掀起風潮的「甘安捏？」，跟表現情緒的「咩噗」。年尾隨著購物季節到來，出現「抱歉了錢錢！我真的需要那個酷東西」，還有「氣在來」、「可是我不想努力」等貼圖。在流行語的應用上看到創作者緊扣時下流行的功力，而用戶也喜歡跟上潮流使用貼圖展現自我風格。

(科技)