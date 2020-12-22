台灣高鐵公司積極推動國旅，首度與海霸王城市商旅集團攜手推出「搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋」限時促銷專案，即日起旅客在城市商旅集團旗下10家合作飯店官網訂房，不僅可享房價最低平日1,300元起的超值優惠，搭配購買高鐵車票（適用搭乘日期自1／5起至2／25，春節期間除外），不分標準車廂對號座或商務車廂，還可享加購高鐵車票7折優惠，每房再加碼贈送「打狗霸」精選火鍋2客。

此次「搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋」限時促銷專案，高鐵特別結合北台灣老牌海霸王餐飲集團跨界經營的城市商旅集團，提供食宿交通一次滿足，強攻冬季旅遊商機，凜冽冬寒的天氣，歡迎旅客把握機會安排一趟超值旅行，再品嚐精選火鍋，讓您身心都溫暖。

包括「城市商旅」的北門館、站前館、南東館、南西館、航空館、駁二館、真愛館，「Hotel Papa Whale」的昆明館，「德立莊」的西門館、博愛館等三個品牌，共10館飯店聯合推出飯店聯票優惠專案，訂房即享不限班次高鐵車票7折優惠，搭乘日期自1月5日起至2月25日止，惟春節期間（2／8至2／18）不適用。歡迎旅客立即上網訂房（搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋網頁連結），以優惠價格入住質感商旅，再享高鐵票價優惠及知名打狗霸精緻好鍋。

台灣高鐵「飯店聯票」為旅客一次解決交通及住宿二大需求，方便又超值的優惠組合，廣受旅客好評。2021年初，除「搭高鐵．住城市商旅．饗好鍋」專案以外，高鐵公司另與60家飯店合作推出「你生日．我招待」壽星住房專案，提供多元選擇，讓您安排一場專屬於自己的高鐵超值旅行。

(中時 )