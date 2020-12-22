LINE WEBTOON於年末公布年度十大熱門作品與十大潛力作品排行榜，快來看看自己所熟悉的作品是否榜上有名，也可以從榜單的挑選有興趣的作品，加入最愛、收錄成口袋閱讀名單喔！

LINE WEBTOON今日公布2020年前十大熱門排行榜，冠軍《女神降臨》已連續3年蟬聯最熱門作品第一名，第二、三名的《我與教授難以啟齒》、《再婚皇后》則是全新入榜的熱門作品，而也是連續四年入選的《看臉時代》、連續兩年入選的《某天成為公主》則位居第四、五名。除了上述的前五名，今年的熱門作品排行六到十名，依序為《盜臉人生》、《今生也請多指教》、《奇奇怪怪》、《全知讀者視角》、《宅男打籃球》。

LINE WEBTOON表示，過去，漫畫市場以愛情、經典的恐怖類作品主導市場，今年佔據最熱門前十名作品的類型則更多元，同樣的趨勢也可自十大潛力作品榜單上看出，各種類型的作品閱讀熱度都持續上升。

根據今年LINE WEBTOON平台上線的新作品，綜合評估作品人氣與成長趨勢等指標選出十大潛力作品排行榜，第一名是廣為多數讀者喜歡的愛情類型《愛上冤家》、第二名是奇幻類型的《北投女巫2：魅惑魔法》、第三、四名是劇情類的《惡女的變身》、《女主失格！》、第五名為奇幻類型的《露西亞-攻略公爵計劃》。六到十名則是《我奪走了公爵的初夜》、《囧途人生》、《格鬥實況》、《惡魔王子的救贖》與《兩個他如何攻陷》。

LINE WEBTOON 觀察，用戶對於多元題材的喜好日益顯著，因此平台除了推出特定的熱門類型作品，如愛情類型外，更需因應用戶的需求提供更多不同類型的故事與型態，因此開發新作品時，需要考慮的因素更全面。

有趣的是，隨著讀者的喜好改變，劇情角度也會有所不同，在過去，女主角都會被設定為相對消極、被動的，主動權大多以男主角為主，但近兩年來許多作品已打破了這樣的設定，至少是在完全對等的狀況下開展劇情，由女主角佔有主導權的設定變得更受歡迎！像首度進入年度熱門榜榮登第三名的《再婚皇后》、潛力榜第三名的《惡女的變身》與第四名的《女主失格！》的女主角都跳脫傳統，主打極具個性的叛逆型人設，讀者反應也都很好，顯示角色設定的刻板印象已逐漸模糊。

此外，今年穿越到虛構世界觀的作品特別受歡迎，像是以突然進入到小說情節展開宮廷生活與愛情故事、熱門榜第五名的《某天成為公主》、由轟動韓國的人氣網路小說改編作品、榮登熱門榜第九名的《全知讀者視角》，描述小說故事化為現實，唯一追完原作的讀者展開了生存之旅；位居潛力榜第六名的《我奪走了公爵的初夜》、第九名的《惡魔王子的救贖》皆為奇幻題材，今年的表現非常亮眼。

2020年，對許多人來說都是特別的一年。今年因新冠肺炎疫情爆發造成全球動盪不已，然而，2020年不只有「失去」的一年，更是「獲得」的一年，全球各地人民開始珍視、感激身邊擁有的人事物。因此，LINE WEBTOON自今（22）日起至12月28日止推出《揮別2020！開箱你的聖誕祝福》漫畫特輯活動，本次邀請烏鴉小翼、柚佳、M蜥、蘇茉茉、JUJU.C、寶阿與西左共七位創作者，每日更新一集的特輯故事，期望可以帶著讀者回顧2020年的回憶，搭配聖誕節的正面意義帶給讀者對明年更光明的希望。

(科技)