玉山銀行力拼全台雙語分行佈建，將可提前達陣！玉山金控總經理陳美滿表示，玉山銀目前已於全國設置17家雙語分行，將持續拓展雙語金融服務範疇，透過數據分析，在中心商業區、觀光景點及其他外籍人士聚集之區域陸續新增雙語分行，2021年將再擴增13家，共30家雙語分行，預計至2026年前完成國內139家分行全面為雙語分行。

金管會近年陸續視察國銀全台雙語分行建置狀況，22日抵達高雄左營玉山分行。陳美滿22日陪同金管會副主委許永欽、國發會副主委游建華、財政部國庫署署長蕭家旗及銀行局副局長黃光熙等部會官員前往左營分行視察雙語政策推動的具體成果。

陳美滿指出，左營分行位置鄰近知名百貨、美國學校與高鐵左營站，近一年外籍顧客新開戶數、外幣匯款交易量全行第一。雙語分行將常用申請表單、ATM功能及網路銀行的交易介面雙語化，並透過上線前、後的顧客訪談與回饋，進一步優化使用者體驗。此外，為即時解決顧客問題，「智能客服小玉」也提供了英語對談服務，具體落實友善雙語金融環境的設置。

陳美滿指出，面對全球化及國際化的浪潮，擁有國際溝通能力與國際化視野，是提升國家競爭力的重要一環。英語是目前國際溝通最重要的共通語言，再加上數位科技的發展，英語力是全球化的必備關鍵能力，全面強化國人運用英語聽、說、讀、寫的軟實力，將會強化企業競爭力，提供人民優質工作機會進而提升台灣經濟發展。

玉山銀行目前在海外9個國家、地區設有28個營業據點，共2,663位同仁持有外語證照，TOEIC平均成績達700分，並積極招募外語背景相關人才，透過教育訓練、學習補助及證照獎勵等方式，持續提升同仁外語能力。也提供優秀人才至海外參訪研習的機會，提升金融機構從業人員英語溝通能力，培養兼具視野與專業的國際金融專才。

此外，玉山也致力ESG永續發展，推動「英語手牽手計畫」，募集專業且充滿熱忱的教師至偏鄉小學授課，給予孩子多元有趣的英語學習過程，強化偏鄉學童「英語力」，累計已開設61班，受益學童數逾千名。玉山銀行在六都均設有雙語分行，依外籍顧客臨櫃交易數據分析，規劃15項常用表單雙語化，透過普惠金融的落實，為顧客帶來更多元的價值，打造外籍顧客友善的國際金融服務環境。

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