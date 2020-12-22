三倍券使用倒數，遠百（2903）推出三倍券晚鳥加碼優惠，包括信義A13、板橋大遠百、台中大遠百三大店過生日，推出生日慶檔期，其他八店則祭出「迎新禮讚」檔期，最高回饋可達16.2%。

遠百指出，振興券三倍券晚鳥加碼優惠，自25日起持紙本振興券全館當日單筆消費每滿3,000元送300元(300元一張)，3,000元需使用紙本振興券全額支付。另外，百貨服飾(含精名品)指定銀行信用卡單筆分6期刷5,000元送500元，全台數位3C(含APPLE)、MUJI指定銀行信用卡單筆刷10,000元且分6期送500元，8店遠百APP會員獨享精名品、化妝品(含沐浴精油)、女男童裝遠百APP會員單筆消費6,000元送300元，信義A13等5000送100，加上刷卡滿額送，回饋率超高，全檔至2021年2月28日全館消費時十足抵用。

板橋大遠百、台中大遠百則逢九周年生日慶，主推精品，28日推出「迎新生日慶」購物回饋超好康，遠百APP實名認證會員享百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送600元。首12日國際精品、大家電當日單筆10,000元送1,000元、數位3C麥森B&O當日單筆滿10,000元送500元、MUJI台隆手創館當日單櫃滿5,000元送500元。獨家加碼刷遠銀、花旗、台新信用卡於國際精名品、黃金珠寶當日累計10萬再加送2,000元、滿30萬再加送6,300元。其中精品超值回饋最高可達15%。

(工商 )