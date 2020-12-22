林姓留美女碩士去年因細故，竟持棍棒及用腳踹踼，活活將72歲的母親打死，一審依傷害直系血親尊親屬致死罪將她判刑18年，二審認定她構成殺害直系血親尊親屬罪，但考量她弒母時辨識力降低，減刑後改判16年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

林女因不滿7旬母親拿她的東西，去年3月1日她在台北市住處推打、踩踏母親，還用鈍物毆打其背部，另猛掐母親頸部致死；她殺人後打電話報警，謊稱2名男子將受傷的母親攙扶返回家中後，母親傷重死亡，但員警調閱監視器畫面戳破她的謊言。

檢方起訴殺人罪，但士林地方法院認為，林女事先規畫，犯後卸責，且她犯罪時精神狀況正常、犯後態度不佳，毫無悔意，因她沒有殺人的犯意，改依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑18年。

台灣高等法院認定，林女犯後對於案發細節始終避重就輕、反覆其詞，顯見其對自身行為之惡性、造成之損害並未深刻反省，難查其悔意，但考量她罹患思覺失調症，犯罪時辨識能力顯著減低，減刑後改判16年，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )