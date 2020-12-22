全球晶圓代工龍頭台積電傳出因產能吃緊，取消12吋價格折讓，形同變相漲價，韓國財經媒體《BusinessKorea》 指出將是三星搶單絕佳機會。但《科技新報》 援引台灣業界人士說法，指出取消折讓原因是產能吃緊，也說明台積電對訂單、客戶掌握信心，在三星先進製程還追不上台積電情況下，蘋果(Apple)、AMD等大戶不太可能因價格就轉單。

《BusinessKorea》引述台灣媒體報導，指台積電10年來首次取消對主要客戶12吋晶圓代工3%折讓，並認為此決定會對其主要客戶獲利能力產生負面影響，進而評估是否要再繼續委託台積電代工。報導還稱，三星近期收到許多跨國IC設計大廠詢問接單狀況。

半導體市場與技術諮詢機構Moor Insights & Strategy之前就已注意到全球晶圓產能吃緊、跟不上需求情況，指出在代工市場除了台積電，還需要另家能接先進製程的大廠，在7奈米、5奈米等節點僅是稍微落後的三星確實是最佳候補之一。

台積電、三星正在競爭荷蘭光學大廠ASML的EUV(極紫外光)設備，幾乎瓜分ASML所有產能，也可看出2家公司是晶圓先進製程領先者。儘管從15日中芯國際執行長梁孟松辭職信中顯示該公司7奈米製程已開發完成，但業界對此說法多半保留，中芯因美國禁令能否得到7奈米以下製程必備的EUV也不無疑問，因此半導體代工先進製程普遍認為仍是台積電、三星雙雄爭霸格局。

日前關於台積電取消折讓原因有不同說法，大致上可以歸納目的不外乎是為了確保5奈米製程提高產量所需資金，或是台積電本身想提高獲利。但相關說法均未被台積電證實。台積電董事長劉德音15日出席竹科40周年慶，僅表示公司在報價上有自己的策略，同場他還強調沒有遇到砍單情況。

(中時新聞網)