媒體報導國民黨智庫副董事長連勝文陣營因與黨主席江啟臣不合，擬參選黨主席。江啟臣上午回應說，國民黨此時此刻只有團結沒有心結，尤其在需要團結面對民進黨一黨獨大、一黨專政的狀況下，不用見縫插針。

(中時 )