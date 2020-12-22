連勝文擬參選黨主席？ 江啟臣：不用見縫插針 11:102020/12/22 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席江啟臣。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導國民黨智庫副董事長連勝文陣營因與黨主席江啟臣不合，擬參選黨主席。江啟臣上午回應說，國民黨此時此刻只有團結沒有心結，尤其在需要團結面對民進黨一黨獨大、一黨專政的狀況下，不用見縫插針。 辭職避主席之爭？李彥秀：只是請假 民進黨2022這兩綠地選情有變？徐巧芯爆原因 (中時 ) #連勝文 #參選黨主席 #江啟臣 #見縫插針 #報導 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨擬提前提名蔣萬安參選北市 連勝文有意見 10:142020/12/20 政治 綠委將一致性投票表決萊豬 江啟臣：民意會反彈 11:052020/12/22 政治 2024總統之戰民進黨派誰出馬 綠議員：這大咖最有希望 00:112020/12/20 政治 國民黨捍衛食安 決戰公投沒收萊豬 04:102020/12/20 政治要聞 挺盧秀燕反萊豬 連勝文痛批民進黨：打台灣人幫外國人出氣 10:142020/12/20 政治 連勝文續任國民黨智庫副董 鴨子划水備戰黨魁選舉 15:132020/12/19 政治 支持罷免挺萊豬立委 朱立倫：很多人就是因為太過份被反彈 19:402020/12/19 政治 全黨只有盧秀燕撿到槍 學者一語道破藍營危機 10:592020/12/19 政治 藍稱菊曾為萊牛 面嗆AIT處長 04:102020/12/19 焦點要聞 衛福部擬撤告蘇偉碩遭法務部打臉 江啟臣諷：可看出考量的是政治 10:552020/12/22 政治 「女版黃安」與5名台人吃飯 才剛開聊她竟喊：我實在忍不住 16:052020/12/21 娛樂 政治熱門新聞 高雄市長最新民調出爐 在地人反應曝光 - 政治 蘇醫師出這一招殺手鐧 媒體人斷言：陳時中慘了 - 政治 沈富雄曝衛福部追殺蘇醫師理由 王世堅忍不住嗆一句 - 政治 蔡政府為何強推萊豬 學者爆民進黨最大王牌 - 政治 真的欠罷免！王浩宇臉書造謠遭抓包 網怒轟：惡劣至極 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。