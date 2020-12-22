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屏東縣屏東市昨（21日）上午發生一起驚險車禍，一位女騎士遭右轉的砂石車拖行10公尺，奇蹟似的是女騎士僅手腳輕微擦傷。而網路曝光的行車紀錄器中可見，車主儀表板放了一頂「順澤宮帽子」，不少網友歪樓大讚「肯定是帽子有保佑」。

有民眾將事發行車紀錄器轉貼在臉書社團《爆廢1公社》，畫面的右上角有輛砂石車疑似因視差未注意到機車，便在右轉時直直撞上，機車困在砂石車頭拖行近10公尺，目擊一切的車主嚇的狂按喇叭，而儀表板上頭則擺放著一頂順澤宮的帽子。

據了解，這頂來自彰化埔鹽順澤宮的神帽，擁有幸運的意象。以幸運聞名的主因則是，來自挪威的鐵人三項常勝軍伊登，屢次戴著這頂深藍色繡有順澤宮三字的棒球帽奪冠，導致這頂帽子瞬間在台竄紅，民眾搶破頭。

因此也不少網友歪樓，將女騎士險象環生的際遇，歸功給這頂帽，直呼「有保佑」。而這起驚險車禍，也讓網友嚇的留言，「女騎士真的命大，她卡在車體下還不斷拍打車身，真的好恐怖」、「好險是卡在檔板前方而不是輪子，若是被拖到輪子下命就沒了」。

警方調查發現，55歲朱姓砂石車駕駛沿民生路直行，行經路口時右轉仁愛路，與行駛在民生路慢車道的57歲機車女騎士發生碰撞，最終騎士手腳輕微擦傷，未送醫救治，初步研判，大車轉彎未禮讓直行機車先行，為整起交通事故肇事主因。

(中時新聞網)