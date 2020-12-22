34歲好萊塢巨星西亞拉伯夫（Shia LaBeouf），因演出《變形金剛》（Transformers）男主角爆紅，先前他才遭歌手前女友FKA twigs控告性侵、毆打及性虐待，甚至在私處化妝隱瞞性病，然而他身邊卻還是出現新對象瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），2人在路邊吻到難分難捨。

26歲瑪格麗特庫利是知名星二代，媽媽是一代女神安蒂麥道威爾（Andie MacDowell），她曾演出《死亡筆記本》、《從前，有個好萊塢》、《衝擊真相》等電影，不但是演員還是模特兒和舞者，前景一片看好，10月她和西亞拉伯夫全裸拍攝音樂短片，其中有不少性愛戲，推測2人是在當時搭上線。

西亞拉伯夫和瑪格麗特庫利吻得難分難捨。(圖/達志影像)

事發當日，瑪格麗特剛抵達洛杉磯機場，而西亞拉伯夫也當起襯職男友去接機，兩人在停車場就忍不住吻到渾然忘我，瑪格麗特整個人像無尾熊抱住對方，一路從車外吻到車內，激情指數滿滿。

2人一路從車外吻到車內，激情指數滿滿。(圖/達志影像)

事實上，西亞拉伯夫日前才被前女友FKA twigs爆料，他隱瞞自己染性病的事實，仍多次與女方發生關係，導致女方被傳染，連44歲澳洲歌手希雅也指控，她曾被西亞拉伯夫傷害過，「他是病態的騙子，謊稱單身，騙我進入通姦的關係。」風波都還沒結束，沒想到西亞拉伯夫又出現桃色新聞。

(中時新聞網)