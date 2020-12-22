路透社周一報導，消息人士透露，蘋果打算最快在2024年開始生產一款蘋果品牌的自動駕駛車，此款車將配備多個光學雷達感測器，受此消息激勵，相關製造商Velodyne Lidar Inc周一收盤飆漲54.07%，Luminar終場漲27.26%。

Velodyne盤後續漲12.51%，Luminar盤後跌1.08%。

光學雷達感測器是自動駕駛車的核心零件，使車上電腦能取得周遭環境的3D圖像。Alphabet旗下Waymo和通用汽車Cruise等自動駕駛車公司在其自動駕駛系統中即大量使用光學雷達。

路透報導指出，蘋果決定外包用於其自動駕駛系統的某些組件，包括光學雷達感測器。不過，該報導並未點名可能為蘋果供應光學雷達的公司，並也指出蘋果雖然洽詢外部廠商，但也可能採用自己設計的光學雷達感測器。

今年推出的最新款iPhone手機與iPad平板電腦在鏡頭模塊內即配備蘋果設計的光學雷達感測器，不過此款感測器可能須經過調整才能應用於車輛上。

蘋果拒絕對此報導發表評論。

Velodyne今年9月透過特殊目的併購公司（SPAC）借殼上市，當時該公司宣布2019年營收略逾1億美元，淨損為6720萬美元。今年11月該公司宣布上季感測器出貨量達到2,235組，平均出貨價格為5,600美元。

Luminar本月稍早透過SPAC借殼上市，自此股價已經大漲逾172%。這家聚焦於開發中技術的小型公司2019年營收為1260萬美元，淨損為9470萬美元。該公司預估2020年營收為1,500萬美元，虧損估將降至7,200萬美元。

(時報資訊)