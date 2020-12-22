工業電腦廠凌華(6166)宣布攜手英特爾（Intel），發起程式設計黑客松（Hackathon）「20/20 Vision Hack」，鼓勵企業解決方案架構師使用凌華的Vizi-AI開發套件和Intel OpenVINO工具套件分享機器視覺原型構想，解決工業環境中存在的挑戰，優勝方案將在明年4月公布。

凌華營運走出新冠肺炎疫情衝擊谷底，下半年營運緩步回升，公司預期第四季回升態勢將持續，並看好4大地區需求同步回溫，將帶動明年營運重返成長軌道。凌華今（22）日股價開低後翻紅、最高上漲約1.1％，早盤力守盤上。

凌華和英特爾號召企業開發人員、工業物聯網（IIoT）、人工智慧（AI）機器視覺社群及系統整合商集思廣益，提出可行、可被複製的機器視覺解決方案。「20/20 Vision Hack」將分成3階段進行，優勝者將獲得1萬美元及凌華、英特爾提供的產品上市支援。

凌華指出，「20/20 Vision Hack」前100名完成OpenVINO課程的參賽者，亦可獲得特別獎，提供可加速以深度神經網路為基礎應用的工具套件。第一階段挑選出的10位決賽入圍者，則可獲得凌華Vizi-AI機器視覺開發套件。

凌華物聯網技術與創新副總裁Toby McClean表示，開發人員在工業機器視覺的創意，將推動邊緣AI發展。據過往經驗顯示，透過Intel OpenVINO工具套件優化部署深度學習模型，結合凌華隨插即用邊緣硬體和邊緣物聯網軟體，從概念驗證（PoC）到生產上市將更容易。

英特爾物聯網開發人員平台產品行銷總監Matthew Formica表示，公司鼓勵開發人員檢視過去業界面臨的挑戰，如遠端存取、社交距離、嚴苛的衛生和安全措施等挑戰，並將所學應用在顛覆性的應用構想。

Matthew Formica認為，人工智慧推論是開發人員必須創新的技術，不論是以正確的工具和技術開始、構思使用案例、學習新的人工智慧技能，或將專案投入生產，均期待看到開發人員創造非凡成果。

(時報資訊)