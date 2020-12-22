電子股降溫，資金潮湧進傳產，二線塑化股今多頭蜂擁，台聚家族全數點火，台聚(1304)、台達化(1309)、亞聚(1308)均攻上漲停，華夏(1305)也大漲7.5%。

台達化主力產品為ABS、PS，在第三季單季現貨報價平均分別相較於第二季上漲23%及10%，而上游主要原料SM(苯乙烯)第三季單季現貨報價平均則僅較第二季單上漲6%，因此，台達化在第三季產品利差相較第二季明顯擴大，帶動台達化第三季單季稅後純益6.59億元，季增率達102%，更相較去年同期大幅成長66倍，刷新超過20年來的單季獲利新高紀錄，單季每股大賺1.91元，光是一季就賺贏去年全年，展望第四季，因為台達化產品利差仍處於有利狀況，本業獲利將持續強勁，法人也樂觀預估，台達化今年每股獲利上看逾4元，有機會挑戰歷史新高。

ABS、PS產品的主要原料為SM，全球4成SM產能集中於大陸，大陸預計2020年及2021年SM產能，將分別增加30%、41%，法人認為，大陸SM產能的大量增加，將打壓SM價格，此狀況將對於ABS、PS廠商帶來更有利的產品利差。

台聚本季受惠大陸出現太陽能搶裝潮、陸製鞋需求復甦等，將支撐EVA價格強勁上漲，台聚營運動能持續強勁，法人也預估，台聚第四季單季獲利有機會超過1元大關。

華夏主要產品為PVC，PVC價格5月起觸底反彈，目前大陸各地自疫情解封後報復性需求湧現，PVC供需失衡以致貨源流向高價市場，市場波動迄今未見冷卻，預期供應吃緊狀況至年底前仍未能解除，有利PVC報價，華夏營運吃補。

(時報資訊)