第一太平戴維斯今日舉行年終記者會，董事長黃瑞楠表示，今年商用不動產及土地市場可謂充滿戲劇化的一年，商用不動市場今年上下半年買氣有明顯落差，近7成5的交易集中在下半年疫情穩定後。預期2021年工業類型不動產仍是量增價穩的格局，而投資市場方則因充沛的游資追逐有限的供給，再加低利政策仍會鼓勵自用者轉租為買，辦公室、廠辦及物流倉儲等產品，仍吸引買方關注投入資金。

今年商用不動產及土地市場可謂充滿戲劇化的一年，年初因疫情爆發，使原本回穩的商用不動產自用及投資動能雙雙急凍，後續隨著全球經濟因疫情漫延而停擺，訂單及資金回流台灣帶動各類型不動產需求。黃瑞楠說，中美貿易戰開打以來，科技業及製造業擴大在台佈局已邁入第三年，產業結構及設廠佈局策略的變化也遷動工業地產發展，廠商跨區遷往用地供給充足區域的意願增加，南臺灣包括台南及高雄有機會藉這這一波趨勢形塑新的產業聚落。

據第一太平戴維斯統計，2020年全年大型商用不動產(3億元以上交易)達到1,293億元，雖比去年小幅下滑13%，位居10年來的第3高，僅次於去年的1,481億元及2011年的1,298億元。土地市場則持續熱燒，建商及保險業的資金挹助及政府釋出大型地上權案激勵下，土地及地上權交易金額累計達2,830億元，年增率11%，再次創下歷史交易新高。

今年商用地產中前三大交易類型分別為廠房(543億元)、飯店(295億元)以及廠辦(214億元)。隨著中美貿易戰延伸為中美科技戰，台廠接單旺盛帶動廠商擴廠需求，工業廠房躍升為2020年交易主力，金額達到543億元(占比42%)，比去年增加近7成。

科技業及製造業購置自用廠房的動能充足，並且有往中、南部分散的趨勢，將帶動台南、高雄等南台灣的產業聚落崛起；另一方面，建商也嗅到這波產業升級需求，積極佈局雙北市具廠辦立體化潛力的區域，購入工業舊廠進行開發，特別是捷運延線且可申請工業區立體化方案之地區，例如土城、三重及新莊等地區。

(時報資訊)