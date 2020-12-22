今年中國A股成為多頭領頭羊，帶動大中華股票、中國A股基金類型平均報酬逾3成，躍居主動式操作基金中的冠、亞軍。展望後市，投信法人認為，隨經濟轉佳，加上市場資金低配及各大投行持續看多，中國A股仍將是2021年低利率環境下，布局股市不可或缺的投資部位。

就投信投顧公會分類來看，大中華股票、中國A股基金今年來類型平均報酬達37.2%、34.2%，成為各類主動式操作基金中的冠、亞軍。其中復華及富蘭克林華美投信旗下的基金有多檔上榜最為突出，安聯中國策略、復華大中華中小策略、復華華人世紀、群益華夏盛世、富蘭克林華美中華等基金報酬更達逾5成。

瑞士信貸日前發表《2021年投資展望》指出，MSCI中國指數收益將從2020年的負2%轉為正成長21%，滬深300指數收益則從2020年增長4%，提升至2021年的18%，持續看好人民幣資產表現，預估中國A股2021年表現將穩穩領先全球市場。

復華大中華中小策略基金經理人胡家菱指出，中國內外需持續改善，製造業及製造業指數均回到象徵擴張的50之上，並創下波段高點，由於中國經濟受疫情影響相對小，長期將吸引全球資金配置。根據萬得資訊及高盛全球投資研究部統計預估，目前新興市場基金顯著低配中國A股，預估2021年陸股通將吸引350億美元資金流入，高盛仍建議高度配置中國股票。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅指出，中國經濟成長如預期，下行風險降低，貨幣政策及十四五規畫的科技及綠能產業，將是可持續關注的投資議題，此外，隨市場風險情緒及消費力道回溫，業績及經濟週期相關的價值股，也可望有表現空間。

(時報資訊)