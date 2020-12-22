文字型禁制性告示牌。（高公局提供）

元旦連續假期國5高乘載管制措施。（高公局提供）

元旦連假國道收費措施。（高公局提供）

元旦連假國5部分路段及時段將實施高乘載管制。高公局已在實施高乘載管制的交流道入口前設置圖形化告示牌，並於交流道入口處，設置文字型紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制的日期及時段。

元旦連假國道實施高乘載管制的時段與路段如下：

一、1月1及2日，6至12時，國5南港系統南向入口。

二、1月2及3日，14至21時，國5蘇澳至頭城之北向入口（結束時間視交通狀況機動調整）。

為分散車流，連假期間實施單一費率（即打75折，無每日20公里優惠）、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折、每日0-5時暫停收費等措施。

高公局表示，為了讓用路人在實施高乘載管制交流道入口前快速掌握管制內容，預告告示牌採圖形化，以綠底白字呈現管制路線及方向，紅底白字圖案呈現管制車種及人數，再以白底黑字附牌呈現管制日期及時段，可有效縮短用路人判讀時間。至於設在管制交流道入口處之告示牌，因須作為員警執法依據，故維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

(中時 )