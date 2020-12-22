31歲洪姓男子22日晚間11時許，返回淡水區北新路時，神色慌張將黑色物品丟棄逃逸，恰巧被正在巡邏的3名員警盤查，員警前往察看丟棄物，赫見洪男所丟的竟是改造手槍、彈匣，隨後還在他身上起出疑似土製炸彈爆裂物。（淡水警方提供／戴上容新北傳真）

31歲洪姓男子22日晚間11時許，返回淡水區北新路時，神色慌張將黑色物品丟棄逃逸，恰巧被正在巡邏的3名員警盤查，員警前往察看丟棄物，赫見洪男所丟的竟是改造手槍、彈匣，隨後還在他身上起出疑似土製炸彈爆裂物，警方訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

據了解，淡水警水碓派出所長黃俊龍、警員黃子晏、賴欽文22日深夜巡邏途經北新路184巷時，發現洪姓男子行為怪異，表情十分慌張，洪男起初向員警謊稱要上廁所打算逃離現場，隨後手部又不斷在包包邊游移，員警要求洪男打開包包檢視時，洪男卻突然伸手將一個黑色物體隨手一拋，丟進旁邊的社區中，隨後拔腿狂奔。

員警見狀立刻將洪男壓制，並進入社區搜索，壓制過程中，所長右手虎口及食指擦傷，黃員右膝也因此擦傷、右腿制服褲與內褲更因此破裂，一群員警隨後前往社區勘查，赫見洪男所丟的竟是把改造手槍、彈匣，隨後也在他身上起出一個疑似土製炸彈的爆裂物。

警方表示，事後將洪男帶回偵辦，並將所查扣的改造手槍、2彈匣及10顆子彈及該枚疑似土製炸彈的爆裂物送往鑑識中心檢驗，全案訊後也將違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送士林地檢署偵辦。

(中時 )