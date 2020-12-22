台中市長盧秀燕說出重話，首長、重要主管一定要以身作則，違反市府形象一定懲處，或是不留任。（盧金足攝）

台中市府前勞工局長日前爆出負面感情事件，火速出辭呈，但已影響市府形象，台中市長盧秀燕22日在市政會議下令，首長、重要的主管都要參加性別、性平課程，人事處、研考會都要做追蹤考核資料，性平絕對不是掛在嘴巴，主管要以身作則，重視觀感，如果違反即加以懲處，或者沒有辦法留任。官員須上性平課程，也創下台中市府首例。

前勞工局長吳威志涉及飯店高階女主管的負面「情」事，這是繼前副祕書長朱康震涉劈腿多女後再爆出桃花事件。雖然盧秀燕三申五令團隊要自律，仍有官員踩到盧的道德紅線

盧秀燕今日在市政會議表示，她是六都唯一的女性市長，可以看得出來台灣在性別、平等方面，還有很大的空間要繼續努力，需要特別加強。

盧秀燕以二十多個局處、二十九個區公所因專業業務組成很多委員會，但她上任到現在，發現性別平等比例非常非常的低，應該是六都最後一名，因為委員會都在任期當中，任期保障沒有辦法調整，今年因大部分都未到任，有的是兩年一任、三年一任等等，還有更久的四年一任。

盧秀燕要求各局處去審視各委員會或者相關單位，是不是有達到性別平等標準，從現在開始也特別要求，對性別的推動，不只有基層的同仁應該要注意，或是相關專門的委員會應該注意，尤其首長更要注意。

「要求所有首長、重要主管都要參加性別、性平的課程」，盧秀燕說，人事處、研考會要列為重要的追蹤考核資料，性平觀念落實在生活當中。

市府團隊屢發生首長涉及負面的感情訾議，盧秀燕說出重話，性平絕對不是掛在口嘴巴的，要強力的落實跟推動，所有的首長重要主管一定要以身作則，重視觀感，有違反的話，會非常重視，或者加以懲處，或者是沒有辦法留任，所有台中市公務人員，要為民表率、尊重自己、尊重別人。

(中時 )