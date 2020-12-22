生病休養好長一段時間的「動感天后」蕭亞軒，不但動起來準備新專輯《Naked Truth》，還偕小男友黃皓參加真人秀《女兒們的戀愛3》，展現私下真實樣貌，包含兩人當今的關係，蕭亞軒鬆口跟黃皓並非外界認為的熱戀甜蜜，反倒經常嚴重爭吵，無奈表示：「感情就這麼一回事」。

蕭亞軒與黃皓這段相差16歲的「姊弟戀」公開後，一直很受到關注，據《新浪娛樂》報導，蕭亞軒鬆口其實在上真人秀之前，跟黃皓有將近一年時間很頻繁地爭吵，且程度都很嚴重，所以要接這檔節目其實很擔心，認為兩人生活與工作都長時間綁在一起，可能產生更多問題，所幸反倒關係改善，變得更能體諒彼此。

蕭亞軒說，他們雖然吵得嚴重但始終沒分手，歸咎原因「感情就這麼一回事，沒有絕對的答案」，兩人也不是沒有理性的溝通，只是有時就是會吵起來，但她覺得吵架也不是一定都是負面，反倒很珍惜每次的爭吵，不會擔心因此分手，吐露：「說真話也許讓人刺耳，但謊話卻令人傷心，愛情裡不管好的壞的，都是出自於愛」。

至於如今跟黃皓穩定交往，是否考慮結婚？蕭亞軒認為婚姻不過是一張紙，那不是她關心的，比起法律上的關係，她覺得最重要的是去好好愛一個人，陪伴彼此度過生活的每一刻，而這不一定要結婚才能辦到。

(中時新聞網)