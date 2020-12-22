剩不到兩周就要迎接跨年，大家都希望能夠順順利利，平安迎接2021。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，以下5個生肖在跨年前運勢特別旺，事業上有貴人幫助，甚至有機會讓財富翻倍！

▍1.生肖牛

屬牛人正值「六合貴人」的吉運，使得他們到哪都有好人緣，貴人多。好運氣給上班者帶來了升職加薪的好機遇，也為經營事業者帶來了大量客源。有了貴人運的加持帶動，財運必將步步高升，招財進寶。

▍2.生肖鼠

屬鼠人有「正官坐比」之大吉運，身邊有人幫扶，個人狀態佳，可與他人合夥做事共謀發展。才華得到施展，到了收穫成果的時候。事業發展可一飛沖天。生活事業都順心，吉祥如意，喜氣洋洋。

▍3.生肖虎

屬虎人有「偏財坐印」之吉運，對金錢的渴望加大，滿腦子想的都是賺錢的事，適合玩金錢遊戲。有偏財，把握好時機可財富翻倍。生活中會有許多額外的收穫，不愁沒錢花。諸事順心，什麼困難都難不倒。

▍4.生肖猴

屬猴人有「三合貴人」之吉運，人際關係活躍順暢，會有很多新的機會出現，之前默默積累的能量終於得到運用，能享受到豐碩的果實。財運也跟著水漲船高，有貴人利於財富的增長，賺錢比較輕鬆。

▍5.生肖狗

屬狗人有「比肩坐財」之吉運，處處有人幫忙，做什麼都是一帆風順。運氣好，個人才華得到充分的展現，會有很好的發展機會，能得到身邊人的幫助指導發財特別容易。男性走桃花運，有機會約到心儀對象，步入戀情。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)