有大陸第一代瓊女郎稱號的何音，演過《青青河邊草》、《梅花三弄之鬼丈夫》等膾炙人口的瓊瑤劇，溫婉知性形象深植人心，被譽為「最美瓊瑤女郎」，近日她罕見曝光近照，53歲的她仍保養得宜，身材更是纖細，超凍齡外貌完全看不出年紀。

何音近日在微博曬出一系列照片，總結自己的2020，「或許我錯過了太多，或許有些遺憾永遠無法彌補，但我卻沒錯過四季的饋贈，感受著大自然的魅力，追逐著四季的陽光」，她希望儲備美好能量後，能奔向嶄新的春天。

何音53歲近照曝光。(圖／翻攝自微博)

而何音曬出的照片中，可以看到襯衫扣子半開讓衣衫滑落露出性感美肩及搭配牛仔熱褲，一雙逆天長腿相當吸睛，53歲仍維持曼妙身材，另外，她近距離自拍，讓真實容貌現形，皮膚緊緻無皺紋，歲月似乎沒在她身上留下痕跡，讓網友都驚艷不已，直呼「怎麼能這麼美」、「還是像三十年前一樣美麗」。

何音1997年和演員黃志忠結婚，夫妻倆育有一子，婚後她淡出螢光幕前，專心在家相夫教子，無奈最後仍在2011年離婚，13年婚姻畫下句點，近年鮮少有幕前工作的她，偶爾透過微博分享近況。

(中時新聞網)